رابط تسجيل استمارة 1سري للثانوية عامة 2024.. وخطوات التسجيل

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، رابط تسجيل استمارة 1 سري للثانوية عامة 2024، وذلك للعمل مراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي والإداريين، لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

رابط تسجيل استمارة 1 سري للثانوية عامة 2024

وأكدت الوزارة أنه يجرى تسجيل استمارة 1 سري للثانوية عامة 2024 عبر هذا الرابط، وذلك للعاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل.

ووجهت الوزارة بالتنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين للمديريات بسرعة إخطار جميع المدارس الثانوية بسرعة تسجيل استمارة 1 سري للثانوية عامة 2024 علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم من خلال هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024.

- كتابة مسلسل المدرسة والبريد الإلكتروني وكلمة السر.

- تظهر بيانات المعلم حسب الترتيب الأبجدي يتم استكمال البيانات باختيار الموانع من الامتحانات إن وجدت واختيار الملاحظات.

- تدوين كل البيانات الشخصية للمعلم «الاسم رباعي، الرقم القومي، المؤهل الدراسي، تاريخ التعيين، المادة التي يدرسها، المرحلة التي يدرس بها، المدرسة التي يعمل بها حاليا».

- تسلم الاستمارة إلى المدرسة التي تراجعها من خلال كود المعلم للتأكد من صحة البيانات الشخصية قبل ختمها، وإرسالها إلى الإدارة العامة لكنترول الثانوية العامة.