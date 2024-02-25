8 توجيهات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من التعليمات المهمة على جميع المديريات والإدارات التعليمية، بشأن الاستعدادات المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومُراقبة جيدا، وتوضع وفق المواصفات الفنية التي يحددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تعليمات وزارة التربية والتعليم للمديريات

ترصد «الوطن»، في التقرير التالي، تعليمات وزارة التربية والتعليم للمديريات وفق ما أعلن رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم في تقرير له:

- ضرورة استفادة الطلاب من إتاحة مواد تعليمية وتدريبية مجانا على موقع الوزارة.

- ضرورة تعريف الطلاب من خلال الموجهين والمعلمين بالمواد التعليمية والتدريبية.

- توفير نسخة ورقية من المواد التدريبية والتعليمية للاطلاع عليها.

- قياس ردود الأفعال والتقييم من أجل التطوير والتحديث.

- ضرورة تعريف الطلاب بمواعيد فترات البث والمشاهدة والإعلان للمقررات داخل المدارس.

- اتخاذ كافة الإجراءات المٌشددة والاستعدادات المبكرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

- امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستتم بنفس مواصفات العام الماضي.

- تقديم كافة سبل الدعم لمديري المدارس الجدد.

متابعة مستمرة لحصر وتسجيل غياب الطلاب

وفي سياق متصل، قال ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في الدقهلية، إن المديرية بدأت الاستعدادات الخاصة للامتحانات وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي، مؤكداً أن هناك مٌتابعة مٌستمرة لحصر وتسجيل غياب الطلاب وتفعيل الإشراف المدرسي وتوزيع حصص المشاهدة.

وأضاف ناصر شعبان في تقرير له، أن المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على أي مٌعوقات تواجه سير العملية التعليمية والعمل على حلها مباشرة، فضلا عن توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.