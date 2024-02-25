زوجة سفاح الجيزة في التحقيقات: «كان راجل محترم وأسلوبه معايا كويس»

«نادين السيد» الطالبة بكلية الحقوق هي الضحية الثالثة لسفاح الجيزة، حيث تخلص منها خنقا ودفنها في شقته بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، في مارس عام 2015. وقد أكدت التحقيقات أن سفاح الجيرة كانت تربطه علاقة عاطفيا بالضحية، لكنه رفض الزواج منها وتزوج من شقيقتها «فاطمة الزهراء»، بسبب إصرار الضحية على الزواج منه بدلا من شقيقتها.

كان سفاح الجيزة، ظهر يوم الأحد الماضي، أمام محكمة النقض، لنظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بإعدامه في قضية قتل «ياسمين» فتاة الإسكندرية، ورفضت المحكمة الطعن، وأيدت الإعدام، وبذلك أصبح الحكم باتا وواجب النفاذ، وبذلك يكون سفاح صادر ضده 4 أحكام بالإعدام، من بينها حكم في قضية قتل نادين السيد طالبة الحقوق.

نص شهادة مفتش مباحث الهرم

وكشف العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الهرم، أمام محكمة جنايات تفاصيل قتل نادين السيد، طالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته، وهي الضحية الثالثة للمتهم والتي دفنها داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور. وإلى نص الشهادة..

س: ما قولك فيما نسبته النيابة العامة للمتهم الماثل أمامنا بأنه خلال مارس 2015 قتل نادين السيد سيد على الجهادي، المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؟

ج: النيابة العامة كلفتنا بإجراء التحريات عن الوقائع المثارة بالنسبة لغياب واختفاء المحيطين بـ«قذافي»، لاسيما زوجته الأولى فاطمة زكريا، وعرض المتهم علينا عقب إجراء التحريات التي توصلت إلى قتل المتهم لزوجته عمدًا، وكذا صديقه وشريكه المهندس رضا محمد عبداللطيف، وشقيقة زوجته نادين السيد سيد على جهادي، وسيدة أخرى بمنطقة الإسكندرية.

س: ما رأيك فيما قالته والدة نادين بالجلسة السابقة من أن ابنتها على قيد الحياة ومسافرة إلى الخارج، وأن هناك اتصالاً هاتفيًا ورد منها - المجني عليها- خلال 2018؟

ج: التحريات توصلت إلى أن المتهم قتل ابنتها المجني عليها، وأقر المتهم أمام النيابة العامة والمباحث بذلك، وأرشد عن مكان دفن الجثة، وعقب ذلك تم استخراجها، وعما تدعيه والدتها فهو بدافع الأمومة وعدم تصديق وفاتها، والمتهم أوهم أسرة المجني عليها بأن هاجرت مع مخرج سوري للعمل في مجال الإعلانات.

س: كيف تأكدت أن نادين السيد علي هي المجني عليها المقصودة؟

ج: من خلال التحريات السرية وما توصلنا إليه من معلومات واعترافات المتهم أمامنا والنيابة العامة بقتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لـ«نادين»، وما ورد من تقارير فنية أثبتت ذلك وعلى رأسها «الطب الشرعي».

س: من الذي تسلم تلك الجثة؟

ج: عقب استخراج رفاتها، تم وضعها بالطب الشرعي بمنطقة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وأنا لا أعلم من الذي تسلمها من المشرحة.

س: هل ذكر لك المتهم الأوصاف الخاصة بالمجني عليها قبل استخراج الجثة؟

ج: أقر بوجود علاقة عاطفية بينه وبين المجني عليها شقيقة إحدى زوجاته، وأدلى بأوصاف جسدها تفصليًا، لكنه لم يصف وصفًا دقيقًا للملابس التي كانت ترتديها في توقيت ارتكاب الجريمة.

س: هل واجهت والدة المجني عليها بما قرره المتهم؟

ج: قمنا بإعلامها بما توصلت إليه تحرياتنا، وما ورد باعترافات المتهم أمام النيابة، إلا أنها لم تصدق.

نص شهادة زوجة سفاح الجيزة

أما زوجة سفاح الجيزة فأدلت بشهادتها في القضية، كالتالي:

اسمي فاطمة الزهراء، السن 34 سنة أعمل مترجمة.

س: ما صلتك بالمجي عليها نادين السيد سيد؟

ج: هي أختي.

س: ما صلتك بالمتهم قذافي فراج عبد العاطي؟

ج: هو جوزي.

س: متى تحديدا تزوجتِ من المتهم قذافي فراج؟

ج: إحنا كتبنا كتابنا يوم 30 مارس 2015 ودخلنا في أغسطس 2015.

س: هل أنجبتِ من المتهم قذافي فراج عبد العاطي؟

ج: أيوة خلفت منه نادين واكتشفت بعد كدا إن اسمها حبيبة، لما كنت باستخرج شهادة ميلاد ليها، وهو كان ضاحك عليا ومفهمني إن بنتي اسمها نادين.

س: ما هو سلوك المتهم غضون فترة الزيجة؟

ج: هو إحنا اتجوزنا في 30 مارس 2015 وكانت الدخلة في أغسطس 2015، وعيشنا في بيت ملكي أنا في 1 شارع أدهم فتحي في شارع العشرين في فيصل، وكان الظاهر إن هو راجل محترم، وفي بداية فترة جوازنا كان كويس وكان أسلوبه معايا كويس لحد ما فجأة في شهر نوفمبر 2015 كنت بدأت أحمل ولما عرف إن أنا حامل لقيته اتبسط بس، أنا كنت قفشتو بيكلم واحدة ووقتها اتخانقت معاه لقيتو راح ضربني والطفل سقط، وبعد الإجهاض أنا خبيت على أهلي إن هو عمل كده عشان أهلي مايزعلوش منه.

وبعد كدة في شهر يوليو 2016 ولدت بنتي وسمتها نادين، ولحد الوقت ده كانت معاملته كويسة، ماكنش في أي مشاكل غير مشكلة الإجهاض، اللي كانت في شهر نوفمبر 2015، وبعد ما ولدت بحوالي أسبوع تقريبا، بدأت أنا ووالدتي نتعب جامد ونخش المستشفى.

س: هل نما إلى علمك بيانات السيارة التي اصطحبت شقيقتك أو أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بها؟

ج: لا.

س: هل تواصلتم مع ثمة أحد ممن كان برفقة المجني عليها عقب خروجها من المسكن آنذاك؟

ج: هو كان قذافي بيقولنا إن هو اللي بيتواصل مع المنتج، ومش عاوز يدينا رقمه.

س: ومتى تحديدا تم إخفاء المجني عليها نادين السيد علي؟

ج: هي نزلت من البيت عندنا يوم 13 مارس 2015.

س: ومن كان برفقتها وقام باصطحابها من مسكنكم آنذاك؟

ج: هو كان قذافي والمنتج اللي اسمه قنبض وشريف يوسف سواق قذافي، وكان في بنتين كمان منهم واحدة اسمها سناء.

س: وهل لديكِ ثمة بيانات لسائقي الذين قاموا باصطحاب المجني عليها؟

ج: لا أنا البيانات دي كلها اللي أعرفها.

س: وما هي الملابس التي كانت ترتديها المجني عليها آنذاك؟

ج: هي كانت لابسة حجاب وعباية وتحتهم بنطلون وتيشرت وجزمة بكعب وشنطة في يديها.

س: وهل تواصلت معكم المجني عليها نادين السيد سيد علي عقب خروجها من المسكن بتاريخ 13 مارس 2015؟

ج: هو كان فيه مكالمتين وماكنتش بتتكلم أوي غير إن هي بتقول إنها كويسة ومش فاضية، وفي مرة حسينا في المكالمتين دول إن صوتها مش طبيعي، قولنا صوتك متغير، قالت لنا أصل أنا تعبانة شوية، وبعد كده اختفت وتليفونها اتقفل، وبدأ يتبعت رسايل على أساس إن هي اللي بتبعت، بس كان باين من طريقة الرسايل دي إنها مش هي.

س: ومتى تحديدًا تم إرسال تلك الرسائل وقمتم باستقبال تلك المكالمات الهاتفية؟

ج هو كان بعد ما خرجت بفترات مش قادرة أحددها.

س: وهل نما إلى علمك عما إذا كان تلك المكالمات من شخص المجني عليها نادين السيد سيد؟

ج: هو حسينا إن صوتها متغير ولما سألناها مال صوتك قالت أصل أنا تعبانة وبعدها يتبعت رسائل مضمونها أنا كويسة، بس كنا حاسين إن الرسائل دي مش من نادين.

س: وما هي بيانات الأرقام التي كانت تتواصل معاكم؟

ج: هو كان في أرقام خاصة مش بتظهر رقم، وده خلانا نشك في الأول إنها كويسة.

س:هل قمتم بالاستعلام عما إذا كان المجني عليها قد غادرت مصر أو قمتم باستخراج شهادة تحركات لها؟

ج: لا إحنا تايهين من وقت ما نادين سابت البيت ومش عارفين نفكر.

س: وهل ثمة حوار دار بينك وبين المتهم عقب قيامه بتوصيل شقيقتك على نحو ما قررته بتحقيقات النيابة العامة؟

ج: هو لما كلمته سالته قالي إن خلاص وصلتهم المطار وأنا مشكتش في أي حاجة.

س: ولماذا لم تقوموا بالإبلاغ عن اختفاء شقيقتك المجني عليها؟

ج: إحنا فاكرين إن هي مسافرة لحد لما لقينا الإعلام بيتكلم عن قذافي، وبيحكي الموضوع، ولحد ما الشرطة بلغتنا من كام يوم.

س: وهل كان بحوزة المجني عليها ثمة منقولات أثناء خروجها من مسكنها؟

ج: هو كان معاها لبسها والذهب بتاعها كله، وكان معاها موبايلين، وكان معاها البطاقة والورق بتاعها وجواز السفر، وبعد حوالي ثلاثة أيام قذافي بلغنا إن نادين عايزة اللاب توب بتاعها عشان هيشحنو لها عشان هي عايزاه.

س: وهل حصلت المجني عليها على ثمة أموال من المتهم أو من كان برفقته آنذاك؟

ج: هي الراجل السوري اللي كان مع قذافي اداها عشرة آلاف جنيه، وقالها ده عربون الشغل، وكتبوا عقد بينهم وكان فيه شرط جزائي.

س: وهل لديكِ ثمة أوراق أو عقود تم تحريرها آنذاك؟

ج: لا هما خدوا كل حاجة معاهم على أساس إن نادين مسافرة.

س: وهل تم الاتفاق على مدة السفر بذلك العقد؟

ج: هما قالوا إن هما أول ما يخلصوا المسلسل هي هترجع.

س: صفي لنا المجني عليها تحديدا؟

ج: هي كانت عنيها خضرا وشعرها أصفر، وكانت بيضاء اللون، وكان جسمها متوسط الطول، وكانت طيبة، وكانت أحسن واحدة في إخواتي وأطيب واحدة فيهم وكانت أقرب واحدة ليا.

س: هل بحوزتك بطاقة تحقيق شخصية المجني عليها؟

ج: لا هي أخدت كل حاجه معاها.

س: ما هي طبيعة عمل المجني عليها؟

ج: هي كانت في كلية حقوق جامعة بنها، وكانت بتشتغل في الإعلانات جنب دراستها.

س: وهل تواصلتم مع أحد من أصدقاء المجني عليها عقب خروجها؟

ج: هو أصدقائها محدش يعرف عنهم حاجة.

س: هل لدى المجني عليها أي من مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: هي كان عندها حساب على الفيس بوك، ولقيناه اتقفل فجأة بعد ما سافرت بفترة، وكنا بنلاقي إنها بتنزل فيديوهات ليها قديمة.

س: ومتى تحديدًا تم إغلاق حساب الفيس بوك الخاص بالمجني عليها؟

ج: هو كان بعد فترة مش طويلة اتقفل على طول.

س: متي بدأت الخلافات بينك وبين المتهم تحديدا؟

ج: في شهر نوفمبر 2015 كنت بدأت أحمل ولما عرفت إني أنا حامل، لقيته اتبسط، بس أنا كنت قفشته بيكلم وحدة وقتها واتخانقت معه لقيته ضربني والطفل سقط، وبعد الإجهاض أنا خبيت على أهلي إن هو اللي عمل كدا علشان أهلي مايزعلوش منه، وفي شهر يوليو 2016 وضعت بنتي وسمتها نادين ولحد الوقت ده، كانت المعاملة كويسة، ماكنش فيه أي مشاكل غير مشكلة الإجهاض، وبعد ما وضعت بحوالي أسبوعين تقريبا، بدأت أنا ووالدتي نتعب جامد وندخل المستشفى، والدكاترة قالوا إنى اتعرضت لحالة تسمم أنا ووالدتي، بعد ما كانو مش عارفين إيه اللي عندي وكان راح قال لإخواتي إني جالي سرطان.

وفي مرة الدكتور سأله قاله أنت كلت من نفس الأكل اللي هي أكلت منه؟.. قاله آه، رد عليه الدكتور وقاله مستحيل لأن الأكل مسمم، بعد كدا قعدت شهرين في البيت معلقة محاليل.