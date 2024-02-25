بعد عرض برومو مسلسل عتبات البهجة.. 5 نصائح لتخطي فقدان الأحبة

يُنافس مسلسل عتبات البهجة الذي يقوم ببطولته الفنان يحيي الفخراني ضمن السباق الرمضاني 2024، وبرز خلال طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الخاص به، مناقشته مجموعة من القضايا الاجتماعية في إطار خفيف، منها محاولة تخطي البطل مشاعر الوحدة بعد فقدانه لبعض أحبابه من أفراد أسرته.

في إطار هذا، نستعرض مجموعة من النصائح التي تساعدك على تخطي مشاعر الحزن والوحدة بعد موت أو فقدان أحد الأحبة المقربين من أفراد أسرتك، وفقًا لما نشره موقع help guide، المتخصص في العلاقات.. كالتالي:

عبر عن حزنك

- عبر عن مشاعر الحزن حتى يمكنك تخطي الألم بسرعة، لأن تجاهل الحزن يُبطئ عملية التعافي.

- ابتعد عن كل الذكريات التي تزيد من مرارة الألم والحزن الذي تشعر به؛ حتى تمر الفترة الأولى من الصدمة بسلام.

- قم بتغيير روتين يومك بما يساعدك على تخطي مشاعر الحزن؛ من خلال الاندماج في العمل والإكثار من الزيارات العائلية.

- القيام بأعمال تطوعية تٌدخل البهجة على قلبك من خلال تحقيق السعادة للآخرين.

لا تتخذ قرارات مصيرية

- لا تتخذ قرارات مصيرية في فترة الحزن، لأنها غالبًا ما تكون قرارات غير حكيمة تؤثر بالسلب على مستقبلك.

من جانبها، قالت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي الصحة النفسية لـ«الوطن»، إنّ هناك عدة أعراض تصاحب الإنسان عند فقدان أو موت أحد أحبائه، كعدم التصديق والقلق والحزن الشديد الذي يصل إلى الاكتئاب، فضلًا عن الشعور بالرغبة في الانعزال، ما يتطلب منه طلب الدعم من المحيطين حوله، وضرورة تغيير روتين يومه من خلال ممارسة الرياضة والاجتماع مع الأهل والأصدقاء.

يشار إلى أنّ مسلسل عتبات البهجة يتكون من 15 حلقة، ويشارك الفنان يحيى الفخراني بطولة، مجموعة من الفنانين، منهم جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، خالد شباط، ليل عز العرب، وفاء صادق، علاء زينهم، والمسلسل سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.