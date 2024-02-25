رمضان 2024.. أحمد كمال أبورية يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل عتبات البهجة

يشارك الفنان أحمد كمال أبورية فى الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل عتبات البهجة مع النجم يحيى الفخراني، والمقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويتضمن 15 حلقة.

تفاصيل مشاركة أحمد كمال أبورية في مسلسل عتبات البهجة

أوضح «أبورية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجسد شخصية الصديق المقرب لحفيد الفنان يحيى الفخراني، واصفًا شخصيته في الأحداث، بالصديق السوء، موضحًا أن مشاركته بدور أمام الفنان يحيى الفخراني مسؤولية كبيرة لأنه عمل للتاريخ، ويصلح لمشاهدته جميع الأجيال.

أحداث وأبطال المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «بهجت الأنصاري»، والذي يقدمه الفنان يحيى الفخراني، وهو يوتيوبر ويقدم برنامجا عبر موقع يوتيوب بعنوان «عتبات البهجة»، في إطار تشويقي ويحاول من خلاله توصيل معنى السعادة وكيفية الوصول لها.

المسلسل من بطولة يحيى الفخراني، وفاء صادق، جومانا مراد، صلاح عبدالله، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، علاء مرسي، علاء زينهم، يوسف عثمان، وآخرين من إخراج مجدي أبو عميرة وهو مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ورؤية تلفزيونية وإشراف درامي الدكتور مدحت العدل.