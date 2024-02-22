مسلسل عتبات البهجة يرصد الروابط الأسرية.. 4 نصائح لتقوية علاقتك بأحفادك

عتبات البهجة واحد من المسلسلات الرمضانية، التي تنقل جوا أسريا دافئا، من أجل تقوية الروابط بين الأجداد وأحفادهم، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية، في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده في القرن الـ20، والذي يشغل الأحفاد عن التواصل الاجتماعي مع أسرهم.

تعتبر علاقة الجد بأحفاده من العلاقات المميزة، التي يرصدها مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024 التي وجب الحفاظ عليها، لذا قدم موقع «newcastleplace» بعض الخطوات أو النصائح التي يمكن الاعتماد عليها لتقوية روابط هذه العلاقة ويمكن استعراضها في التقرير التالي:

يجب على الأجداد تخصيص بعض الوقت مع أحفادهم

يجب على الأجداد تخصيص بعض الوقت مع أحفادهم، والعمل على مشاركتهم اهتماماتهم، الأمر الذي يوطد العلاقة بين الطرفين، إذ يجهل الكثيرون ذلك، على الرغم من كونه واحدًا من الأساليب المهمة التي وجب اتباعها مع الجيل الجديد.

تبادل الأسئلة

ينصح في أثناء الجلوس مع الأحفاد، البحث في العديد من الحيل، التي بإمكانها أن تجعل الوقت مثمرًا، وليعد واحدا من هذه الطرق، محاولة فتح مجالات عدة للتحدث فيها، وذلك عبر طرح مجموعة من الأسئلة البسيطة، التي من شأنها فتح أفاق جديدة، ويمكن تقسيم ذلك الأمر إلى 5 مشتقات رئيسية:

- السؤال عن حالهم وكيف كان يومهم؟

- السؤال عن هواياتهم؟

- معرفة أي نوع من الأفلام يفضلون؟

- التعرف على نوع الألعاب الذي يفضلونه ومشاركتهم؟

- هل لديك أي خطط كبيرة لقضاء عطلة هذا الأسبوع؟

الإنصات

وجب على الأجداد محاولة الإنصات للأحفاد، وعدم الاكتفاء بالتواصل البصري معهم فقط، لأن ذلك يشعرهم بعدم رغبتك في سماعهم، ويفضل في تلك الحالة، تجنب استخدام الهاتف في أثناء التواجد معهم، والتركيز معهم قدر الإمكان لأن ذلك يشعرهم بمدى أهميتهم لديك ويبادلونك نفس الشعور.

الدعم

الدعم واحد من أهم الطرق التي يمكن عبرها تعزيز العلاقة بين الجد والأحفاد، وذلك عبر معرفة المجال الذي يهتمون به، فعلى سبيل المثال إذ كانت القراءة وجب عليك شراء الكتب ومشاركتهم لحظات قراءتها فذلك يساهم من تقوية الروابط بين الطرفين.

مسلسل عتبات البهجة مكون من 15 حلقة في رمضان 2024، ويشارك الفنان يحيى الفخراني في البطولة، مجموعة من الفنانين، منهم جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، خالد شباط، ليل عز العرب، وفاء صادق، علاء زينهم، والمسلسل سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل وإنتاج العدل جروب، وإخراج مجدي أبو عميرة.