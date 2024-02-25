«حرب أكتوبر والأدب العبري».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة حكايات النصر، كتاب «حرب أكتوبر والأدب العبري» للدكتورة سهى علي رجب.

يتناول الكتاب مقدمة و6 فصول، يحمل الفصل الأول عنوان «الأدب العبري.. النشأة والمفاهيم والمرجعيات»، والفصل الثاني «أدب الحرب»، والثالث «الرواية العبرية.. من الحلم إلى الكابوس»، والرابع «الشعر العبري.. من الزهو والفخار إلى الندم والانكسار»، والخامس «المسرح العبري.. جلد الذات»، والسادس «الأدب البوليسي.. حفظ ماء الوجه».

رصد ما كتب من إبداع عن حرب أكتوبر

ويحاول الكتاب أن يجيب من خلال رصد ما كتب من روايات وشعر وقصة ونصوص مسرحية عن حرب أكتوبر، الذي يظل أعظم ملحمة عسكرية في التاريخ الحديث، وقرأنا عنها عشرات الأعمال الأدبية المصرية والربية، لكن ربما لم يفكر أغلبنا وماذا عن الطرف الآخر؟.

ومن الأعمال الروائية التي ترجمت من العربية «الأيام» لطه حسين، و«رجال في الشمس» و«ما تبقى لكم» لغسان كنفاني، و«باب الشمس» لإلياس خوري، و«الحب تحت المطر» و«الشحاذ» و«أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ.

روايات عبرية عن حرب أكتوبر

وتقول المؤلفة في بيان هيئة الكتاب: «حين قررت أن أكتب عن «الأدب العبري بعد حرب أكتوبر»، وفي أثناء رحلة البحث وجدت أن هناك أكثر من رواية عبرية تدور أحداثها حول حرب السادس من أكتوبر أهمها من 8 روايات تناولت حرب أكتوبر، وهي حسب الترتيب الزمني للنشر: رواية حرب جميلة (1974)، للكاتب دان بن آموتس، رواية ملاذ (1976) للكاتب سامي ميخائيل، ورواية العاشق (1977)، للكاتب إبراهام ب. يهو شواع، ورواية ريش (1979)، للكاتب حاييم بثير، رواية رحلة في آب للكاتب أهارون مجيد، ورواية الصحوة الكبرى (1982) للكاتب بيني برباش، ورواية ظهور إلياهو 1999، للكاتب س. يزهار، ورواية علامة التنشين 1999، للكاتب حاييم سباتو.