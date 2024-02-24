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انطلاق الحوار الوطني الاقتصادي الاثنين المقبل بمشاركة الحكومة

كتب:

يسرا البسيوني
08:20 م | السبت 24 فبراير 2024
جمال الكشكي

جمال الكشكي

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن» موعد انطلاق جسلات الحوار الاقتصادي خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة، ومقدمي المقترحات.

3 جلسات يوميا 

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الجلسات ستبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل، وتستمر حتى الخميس، لافتا إلى أنه سيتم عقد  3 جلسات يوميا.

القضايا المقرر مناقشتها بالحوار الوطني 

وأضاف أن الحوار سيبدأ بعقد الجلسات المتخصصة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، ومقدمي المقترحات، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة القضايا المتعلقة بغلاء الأسعار، مشكلة التضخم، الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى مناقشة السياسات النقدية، ترشيد الاستثمار والحماية الاجتماعية، إلى جانب السياسات الضريبية.

وتابع: «نتوقع أن نتوصل إلى حلول عاجلة قابلة للتنفيذ بختام الأسبوع المقبل، ترفع لرئيس الجمهورية مباشرةً».

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