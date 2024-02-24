مقرر «استثمار الحوار الوطني»: القيادة السياسية لديها خطة لتنمية عمرانية شاملة

مقرر «استثمار الحوار الوطني»: القيادة السياسية لديها مخطط لإحداث تنمية عمرانية شاملة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة ضخم للغاية، وهو ليس نهاية المشروعات في مصر؛ ولكنه مجرد البداية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لديها مخطط لإحداث تنمية عمرانية شاملة.

تطوير الساحل الشمالي

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن المخطط العام لتطوير الساحل الشمالي الغربي هو عبارة عن إنشاء دولة جديدة من العيار الثقيل تستوعب لا يقل عن 40 مليون نسمة، كما أن هناك مخططا لإنشاء مزارع للرياح على الحدود المصرية الليبية.

مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة

ووجه الشكر لدولة الإمارات، قائلا: «مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة ليس استثمارًا فقط، ولكنه شراكة كبيرة، حيث ضخت 35 مليار دولار في هذا المشروع، وهذا سيغير الأرقام في الاقتصاد المصري، خلاف أن هذا المشروع سيوفر ملايين فرص العمل، ويشمل إنشاء منطقة لوجستية تخدم شمال إفريقيا، خلاف إنشاء مطار دولي في هذه المدينة».