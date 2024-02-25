«القاهرة الإخبارية»: تصريحات نتنياهو المتناقضة تهدد أي اتفاق محتمل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان «متناقضات نتنياهو وسياسة الانسحاب إلى الأمام.. عناد رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد أي اتفاق محتمل».

نتنياهو يواصل سياسة الانسحاب للأمام

وأفاد التقرير: «من جديد، يواصل رئيس وزراء دولة الاحتلال بينيامين نتنياهو سياسة الانسحاب للأمام والضغوط المتواصلة من قبل أهالي المحتجزين في القطاع، منذ أكثر من 4 أشهر».

وأضاف: «في الوقت الذي يتصاعد فيه الحدث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار والإافراج عن المحتجزين، يعلن نتنياهو عزم حكومته مواصلة عملياته في قطاع غزة».

وتابع: «تصريحات رئيس الورزاء الإسرائيلي جمعت بين متناقضات عدة، حيث تحدث عن الإعداد للحصول على مخطط للإفراج عن المحتجزين، متوعدا باستكمال العمليات للقضاء على المقاومة، متناسيا أن محتجزيه ما زالوا في قبضة الفصائل الفسلطينية داخل القطاع».