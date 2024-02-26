وليد فواز عن تقديم أدوار الشر في رمضان 2024: لم أشعر بالخوف

يجسد الفنان وليد فواز الجانب الشرير في موسم الدراما الرمضانية 2024، خلال مشاركته في مسلسل حق عرب للمخرج إسماعيل فاروق، أمام الفنان أحمد العوضي، حيث يجسد شخصية «رباح» عدو البطل، بالإضافة إلى مسلسل جودر للمخرج إسلام خيري، ويجسد شخصية الأخ الشرير للفنان ياسر جلال ضمن أحداث المسلسل.

وأكد الفنان وليد فواز في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يشعر بالخوف من تقديم أدوار الشر، خاصة أن كل دور مختلف تماما عن الآخر، لكل منهما له سياق مختلف في الشر وتركيبة نفسية ودوافع مختلفة تماما.

وليد فواز: أحب الأدوار البعيدة عن شخصيتي

كشف «فواز»، أنه يحب لعب الأدوار البعيدة عن شخصيته الحقيقية على حد تعبيره، موضحا: «أحب الأدوار البعيدة عن شخصيتي لأني أجد متعة في لعب الدور المضاد لدور البطل، وأحب مدرسة عادل أدهم، توفيق الدقن، فريد شوقي، واستيفان روستي التي تقوم على الشرير خفيف الدم، وبالتالي الفكرة في كيف أقدم الدور بخفة دم حتى يتعلق به المشاهد بالرغم من تصرفات الشخصية».

وليد فواز: كنت أشعر بالخوف من أدوار الشر.. لكن تغيرت قناعاتي

وقال «فواز»: «كنت أشعر بالخوف من تقديم هذه النوعية من الأدوار في بداية مشواري الفني، وبالفعل اعتذرت عن عدد من الأدوار، بسبب قلقي من كراهية الجمهور لي، لكن تغيرت قناعاتي في الفترة الأخيرة، فأصبح الأمر بمثابة تحدي».