وليد فواز بـ«عين واحدة».. «لوكات» مختلفة لنجوم دراما رمضان 2024

مع اقتراب حلول شهر رمضان، يزداد شغف الجمهور في مصر والدول العربية بمتابعة الأعمال الدرامية التي تُعرض على شاشات التليفزيون، والذي يُشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، إذ سيُطلون على جمهورهم بإطلالات جديدة تناسب شخصياتهم في الأعمال الدرامية المتنوعة.

إطلالة وليد فواز في «حق عرب»

اعتمد الفنان وليد فواز رقعة عين لشخصية «رباح»، والتي يقدمها ضمن أحداث مسلسل «حق عرب» أمام النجم أحمد العوضي، ويجسد «فواز» دور الشرير الذي يسعى لتدمير البطل «عرب السويركي» والذي يجسده «العوضي» خلال الأحداث.

وفي مسلسل «لحظة غضب»، اختار الفنان محمد شاهين شارب عريض ليكون «لوك» مختلف له لم يعتمده من قبل في أعماله الفنية، وأبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم بالشكل المختلف الذي يظهر به «شاهين» ضمن أحداث المسلسل، بعد ما نشر بوستر المسللس عبر حسابه على «إنستجرام».

«شنب» محمد شاهين

وعلق الفنان محمود الليثي على مظهر «شاهين» في المسلسل، قائلا: «اللوك عظيم»، وقال آخرون: «الشنب ده جامد»، «ممثل تقيل وكل دور ليك لوك مختلف تماما.. مستنين المسلسل»، «أنا بحب أعمالك مميزة جدا».