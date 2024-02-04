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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وليد فواز يراهن على أدوار الشر في دراما رمضان 2024

كتب:

نورهان نصرالله
05:20 ص | الأحد 04 فبراير 2024
الفنان وليد فواز

الفنان وليد فواز

بعد حضور ناجح في موسم الدراما الرمضانية 2023، يدخل الفنان وليد فواز موسم الدراما الرمضانية في 2024 بعملين «حق عرب» للمخرج إسماعيل فاروق، بطولة الفنان أحمد العوضي، و«ألف ليلة وليلة» للمخرج إسلام خيري وبطولة الفنان ياسر جلال.

ويقدم وليد فواز دور الشقيق الشرير لـ«شهريار»، الذي يقوم بدور الفنان ياسر جلال، ضمن أحداث مسلسل «ألف ليلة وليلة»، بينما يقوم أيضا بشخصية شريرة ضمن مسلسل «حق عرب».

وأكد «فواز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشخصيتين مختلفتين تماما، سواء على مستوى المظهر الخارجي، أو بالنسبة لدوافع كل شخصية وسياقها والتركيبة النفسية لها، فضلًا عن أن العمل الأول ينتمى لنوعية الفنتازيا أما العمل الثاني دراما شعبية.

المؤثرات البصرية في مسلسل «ألف ليلة وليلة» على مستوى عالمي

وعن التخوف الذي يكون لدى الجمهور من تقديم أعمال الفنتازيا في الدراما، أكد فواز أن «ألف ليلة وليلة» سيكون من الأعمال المميزة والبارزة في موسم الدراما الرمضانية 2024، حيث يقدم المخرج إسلام خيري مؤثرات بصرية على مستوى عالمي.

وأوضح: «المخرج إسلام خيري متميز في تقديم هذا النوع من الأعمال وهو ما ظهر في التجربة التي قدمها العام الماضي في مسلسل «جت سليمة»، مع الفنانة دنيا سمير غانم، وأعد الجمهور بعمل مميز ومختلف على مستوى التمثيل والصورة».

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