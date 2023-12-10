وليد فواز: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب للحفاظ على الوطن

أدلى الفنان وليد فواز بصوته في الانتخابات الرئاسية، منذ قليل، في لجنته بمدرسة القومية بالعجوزة.

وليد فواز يدلى بصوته في الانتخابات

شدد «فواز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لكل المصريين حتى يعبروا عن آرائهم، مناشدا المواطنين بالإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسبا بما يخدم وطننا للحفاظ عليه واستقراره.

وانطلقت العملية الانتخابية منذ التاسعة في صباح اليوم وتستمر حتى التاسعة مساء، تحت إشراف الهيئات القضائية حيث يبلغ عدد 15 ألف قاضٍ.