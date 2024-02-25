«السياحة» توقّع بروتوكولا لتنظيم معرض أثري مؤقت في شنغهاي بالصين

شهد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف شنغهاي بالصين، لإقامة معرض أثري مؤقت في المتحف خلال الفترة من 19 يوليو 2024 وحتى 17 أغسطس 2025.

وقع على البروتوكول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور Chu X iaobo مدير متحف شنغهاي.

وخلال مراسم التوقيع، هنأ أحمد عيسى، الجانب الصيني على التوقيع، معربا عن سعادته باستضافة الصين للمعرض، خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة والممتدة بين الجانبين المصري والصيني والترابط الحضاري بين البلدين، حيث إنّ مصر والصين من أقدم الحضارات في العالم.

الترويج للمنتج السياحي المصري في الصين

وأعرب عن تطلعه بأن تشهد كبرى الشركات السياحية في الصين افتتاح المعرض والترويج للمنتج السياحي المصري في الصين.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيري، إنّ المعرض الذي يأتي بعنوان «قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة»، يضم 787 قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، جرى اختيارها من عدد من المتاحف المصرية منها قصر المنيل، والإسماعيلية، والسويس، والأقصر، إضافة إلى عدد من القطع الأثرية من مخازن آثار سقارة من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بالمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة البوباسطيون.

وأضاف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف في المجلس الأعلى للآثار، أنّه من بين القطع التي يضمها المعرض تمثال من الكوارتزيت للملك توت عنخ أمون وآخر للملك أمنمحات الثالث، وتمثال لثالوث الملك رمسيس الثاني يتوسط المعبودة إيزيس والمعبودة حتحور، تمثال راكع للملكة حتشبسوت، مجموعة من التوابيت والأواني الكانوبية والأثاث الجنائزي من الأسرة 21، أسورة من الذهب للملكة إياح حتب، وتاج من الذهب للملكة تاوسرت، فضلا عن القطع الأثرية من منطقة آثار سقارة ومنها 10 توابيت خشبية ملونة، وعدد من مومياوات الحيوانات التي اكتشفت بخبيئة المومياوات بنفس المنطقة، إضافة إلة مجموعة من تماثيل الأوشابتي وبعض الأثاث الجنائزي الذي يعود إلى العصر المتأخر.

زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الصين

وحرص الدكتور Chu X iaobo مدير متحف شنغهاي على توجيه الشكر لوزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على التعاون، معربا عن ثقته في تحقيق المعرض نجاحا كبيرا ومساهمته في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الصين، موجّها الدعوة للوزير لزيارة الصين وافتتاح المعرض.

حضر مراسم التوقيع، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ومحمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام، وخليفة محمد معاون الأمين العام للمعارض الخارجية، وأكمل عمران مقرر لجنة المعارض الخارجية بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من ممثلي متحف شنغهاي والسفارة الصينية بالقاهرة.