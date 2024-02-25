فرق ميدانية وسيارات متنقلة بشوارع القاهرة للتعريف بتيسيرات قانون المحال

بدأت أحياء محافظة القاهرة اليوم، إطلاق فرق ميدانية وسيارات المركز التكنولوجي المتنقلة للمرور على المحلات والأنشطة التجارية بالشوارع والميادين بمختلف الأحياء لتعريف أصحاب المحلات بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والبدء في حملة ترخيص المحلات وفق القانون الجديد وتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة.

ترخيص المحلات

وأجرى فريق عمل ميداني بحي الأزبكية بقيادة فاتن إبراهيم رئيس حي الأزبكية، وعبدالعزيز عامر سكرتير الحي، بصحبة بجولة مرورية بسيارة مركز تكنولوجي متنقل، للمرور على المحال التجارية والتعريف بالأوراق المطلوبة لترخيص المحلات وحث المحلات على الترخيص وذلك تيسيراً على المواطنين.

المحلات التجارية

كما شهد حي شرق مدينة نصر جولات مرورية للفرق الميدانية على المحال التجارية بكل مناطق وشوارع الحي ومنها شارع عباس العقاد لتوعية وتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة، والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.

وأكد اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر أنَّ فرق العمل تتسلم من صاحب المحل في مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط من مستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له وإصدار إيفاد لصاحب المحل بعدم التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ تحديد الرسوم المقررة على نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار، مع التأكّيد على مركز إصدار تراخيص المحلات والمركز التكنولوجي بالحي ضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

جدير بالذكر، أنَّ مراكز إصدار تراخيص المحلات بالحي تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاطًا وفق قانون المحال العامة.