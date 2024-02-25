14 مخالفة تغلق المحل وفقا للقانون.. أبرزها عدم تركيب كاميرات المراقبة

مع بدء المحافظات وعلى رأسها القاهرة اتخاذ إجراءات لتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حدد قانون المحال حالات غلق المحل إداريا وعلى أصحاب المحلات الحذر من الوقوع في تلك المخالفات، والتي توضحها «الوطن» في الخطوات التالية:

- تشغيل المحل أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه دون ترخيص من المركز المختص.

- عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة، على أن تحدد اللجنة المختصة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات.

- إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون موافقة المركز المختص.

- عدم إخطار المركز المختص بوفاة الشخص المرخص له خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الورثة، ونقل ترخيص المحل إليهم خلال 6 أشهر.

التنازل عن الرخصة

- في حال التنازل عن رخصة محل، إذ يجب تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل، مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.

- تجاوز حدود المحل في الطريق العام والأرصفة.

- عدم استيفاء الاشتراطات التي حددها قانون المحال.

- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وفق القانون.

- وجود ازعاج لراحة المواطنين من النشاط التجاري.

- ممارسة أفعال مخلة بالنظام والآداب العامة.

- تجاوزشروط السلامة والصحة المهنية.

- بيع مشروبات روحية او كحولية ولعب القمار بالمخالفة

- تجاوز الضوابط التي تقرها اللجنة بشأن النشاط التجاري.

غلق دون إنذار

- يتم غلق المحل دون انذار فى حالة لعب القمار او تناول مشروبات روحية وومارسة افعال مخلة