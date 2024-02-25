وزير الدفاع الأوكراني يكشف أسباب تقدم القوات الروسية.. ما علاقة الغرب؟

أكد وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أن بلاده تتكبد المزيد من الخسائر في الحرب أمام القوات الروسية، المستمرة منذ أكثر من عامين، وقال إن الجيش الروسي يواصل التقدم في كثير من المناطق داخل الأراضي الأوكرانية، كما استولى على العديد من المدن الاستراتيجية المهمة.

سبب خسارة أوكرانيا في الحرب أمام روسيا

ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، أكد وزير الدفاع الأوكراني أن السبب الرئيسي لخسارة بلاده في هذه الحرب، هو أن ما يقرب من 50% من الأسلحة، التي وعد بها الشركاء الغربيون، فشلت في الوصول إلى كييف في الوقت المحدد.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تستخدم جميع قدراتها العسكرية، ولكنها لن يمكنها مواصلة الحرب في ظل الظروف الحالية، وبدون الحصول على الأسلحة الغربية في الوقت المناسب، وهو ما يشكل وضعاً صعباً للجيش الأوكراني، بحسب ما نشرت صحيفة «الجارديان» في تقرير لها اليوم الأحد.

محاولات كييف لمواصلة الحرب ضد روسيا

وأشار «رستم» إلى أنه بعد مرور يوم من الذكرى السنوية الثانية للحرب، قامت القوات الأوكرانية ببناء تحصينات جديدة، إلا أنه أكد على أن التأخير في توريد المعدات الغربية أدى إلى انتكاسات ووفيات في ساحة المعركة.

وتابع بقوله: «لدينا خطة، ونحن نعمل عليها، ونحاول عمل كل ما هو ممكن ومستحيل، ولكن بدون وصول الأسلحة الغربية في الوقت المناسب، سيكون الأمر صعباً بالنسبة لنا».

وذكر «عمروف» أن روسيا أنفقت 150 مليار دولار، بنسبة 119 مليون جنيه إسترليني، في هجومها الشامل على أوكرانيا، وهو ما يعادل 15% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي.

وعن موقف الولايات المتحدة الأمريكية، قال وزير الدفاع الأوكراني إن عدداً من النواب الجمهوريين يتعمدون عرقلة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا، في الوقت الذي بدأت فيه القوات الأوكرانية تعاني بصورة كبيرة، بسبب نفاد ما لديها من صواريخ للدفاع الجوي وقذائف المدفعية.

وتابع «عمروف» قائلا: «لم تصل بعد طائرات إف-16 التي وعد بها تحالف دولي يضم هولندا والنرويج وبلجيكا، ومن المتوقع في وقت ما هذا الربيع، كما أن التاريخ أظهر استحالة فوز أي دولة في الحرب دون التفوق الجوي».