سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 26-2-2024 في البنوك

سجّل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين 26-2-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية تعاملات اليوم، بالتزامن مع تراجع أسعاره في السوق الموازية.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك، وفقًا لآخر تحديثات معلنة على مواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار، اليوم الاثنين، في البنك الأهلي المصري، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار، اليوم الاثنين، 25-2-2024 في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار، اليوم الاثنين، 25-2-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار اليوم الاثنين، في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجّل سعر الدولار، اليوم، في بنك القاهرة نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.