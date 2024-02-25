سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 25-2-2024 في مختلف البنوك

شهد الدولار الأمريكي اليوم الأحد 25-2-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية تعاملات اليوم، بالتزامن مع هبوط أسعاره في السوق الموازية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة في مختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار، اليوم، في بنك القاهرة نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.