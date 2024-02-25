تراجع أسعار 20 سلعة أساسية بعد انهيار الدولار في السوق الموازية

تراجعت أسعار نحو 20 سلعة غذائية أساسية، اليوم الأحد، بالتزامن مع الإعلان عن صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، والتي ستمنح مصر نحو 35 مليار دولار خلال الفترة القادمة مقسمة على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار، والدفعة الثانية خلال شهرين من الدفعة الأولي بقيمة 20 مليار دولار أمريكي.

هبوط أسعار السلع الغذائية والمنتجات

وتستعرض «الوطن» من خلا السطور التالية أسعار السلع الغذائية والمنتجات التي تراجعت أسعارها اليوم في الأسواق المحلية.

أسعار السلع الغذائية والأساسية

- سعر الفول المعبأ يتراوح سعره ما بين 34.5 إلى 64.5 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ 3.47 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو الدقيق المعبأ يتراوح سعره ما بين 19 جنيها إلي 30.95 جنيها، بنسبة انخفاض تصل لـ1.35 جنيه في الكيلوجرام.

- سعر عبوة الزيت عباد الشمس أصناف متنوعة الـ1 لتر بحوالي 56.89 إلى 107.37 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ5.88 جنيه.

- سعر كيس السكر اليوم في الأسواق حوالي 27 جنيها في الأسواق.

- سعر كيلو المكرونة السائبة يتراوح ما بين 18.4 إلى 30.79 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ1 جنيه في الكيلوجرام.

- سعر كيلو الشاي يسجل نحو 237.53 جنيه، بنسبة انخفاض كبيرة بلغت 22.34 جنيه في الكيلو الواحد.

- سعر كرتونة البيض البلدي تسجل نحو 164 جنيها، بنسبة انخفاض سجلت 7.78 جنيه اليوم في الأسواق.

- سعر الفول المعبأ المجروش حوالي 59 جنيها، بنسبة انخفاض بلغت قيمتها 5.96 جنيه اليوم في الأسواق والمحال التجارية.

- سعر عبوة زيت الذرة أصناف متنوعة الـ1 لتر بحوالي 133 جنيها، بنسبة انخفاض سجلت 2.94 جنيه حسب المنطقة المباع فيها والنوع.

- سعر البيض الأبيض اليوم حوالي 158 جنيها، بنسبة انخفاض سجلت نحو 2.67 جنيه في الأسواق بحسب المنطقة المباع فيها.

تراجع أسعار اللحوم اليوم

- سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم الأحد 25-2-2024 ما يقرب من 380 جنيها، بنسبة انخفاض تسجل 29.2 جنيه في الكيلو الواحد، مقارنة بسعر 410 جنيهات أمس السبت، الموافق 24-2-2024 في الأسواق.

- تراجع كبير في سعر اللحوم الحمراء (البتلو) وسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 396 جنيها، بنسبة انخفاض وصلت لـ24.35 جنيه في الكيلو، مقارنة بسعر 420 جنيها، أمس السبت.

تراجع أسعار الألبان ومنتجاتها

- تراجع سعر الجبن الأبيض ووصل لـ135 جنيها في الكيلو، بنسبة انخفاض تصل لـ5.96 جنيه في الأسواق، بحسب النوع والمنطقة المباع فيها.

- تراجع كبير في سعر الجبن الرومي، حيث سجل متوسط سعر الكيلو حوالي 236 جنيها، بنسبة انخفاض سجلت 14.31 جنيه في الكيلو.

- تراجع في كيلو الجبنة البيضاء الإسطنبولي، حيث سجل سعر الكيلو حوالي 139 جنيها، بنسبة انخفاض سجلت نحو 5.47 جنيه في الكيلو.

- تراجع كبير في سعر الجبنة الشيدر، وسجلت 248.43 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت 30.24 جنيه في سعر الـ1 كجم.

تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم وسجل متوسط سعرها حوالي 98.48 جنيه، بنسبة انخفاض وصلت لـ5.44 جنيه.

- متوسط سعر الدواجن البلدي حوالي 119 جنيها اليوم في الأسواق، وسجل نسبة انخفاض تصل لـ5.02 جنيه.

تراجع أسعار الحديد اليوم

- تراجع كبير في سعر الحديد الاستثماري، حيث سجل سعر طن الحديد حوالي 54 ألف و221 جنيه، بنسبة انخفاض وصلت لـ23 ألف و28 جنيها.

- تراجع سعر طن حديد عز حوالي 55 ألف و820 جنيها، بنسبة انخفاض سجلت نحو 17 ألف و95 جنيها.

وتسعى الدولة لبذل جهد أكثر لتخفيف العبء على المواطنين، وتلبية وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية اللازمة للمواطنين خلال الفترة القادمة.