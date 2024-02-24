خبير اقتصادي: مفاجأة منتظرة في سعر الذهب والدولار بالسوق الموازية يوم الاثنين

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل صفقة رأس الحكمة وتداعياتها على المضاربات في الذهب والدولار، موضحا أن الاتفاق زلزل كثيرا السوق الموازية للدولار التي خسرت كثيرا منذ الأمس.

انخفاض الدولار في السوق الموازية بلغ معدلات كبيرة

وتابع بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض الدولار في السوق الموازية بلغ معدلات كبيرة وسوف يزداد الانخفاض يوم الاثنين المقبل لأن اليوم والأمس إجازة رسمية في القطاع المصرفي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن سعر الذهب في انخفاض كبير منذ الأمس، مضيفا: طالما تجار الذهب خفَّضوا سعر المعدن الأصفر وقارنوه بالعملة الخضراء، فإن هناك انخفاضات كبيرة يوم الاثنين.

السندات المصرية ارتفعت في البورصات العالمية

واستطرد أن السندات المصرية ارتفعت في البورصات العالمية، وهذا أمر مهم ورسالة مبشرة عن تحسن الوضع الاقتصادي المصري، إلى جانب كونه يعبر عن جذب الدولة للاستثمارات وتجاوزها للعراقيل والتحديات، لافتا إلى أن الأسواق العالمية استقبلت الأنباء بإيجابية، وخصوصا بعد الإعلان عن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بتعاون مصري وإماراتي.

ولفت إلى أن المنصات العالمية تحدثت عن عدم وجود طلب على تخفيض قيمة الجنيه ولم يعد من أولويات الدولة المصرية، والمؤسسات العالمية تقول إنه لا حاجة حاليا لتخفيض قيمة الجنيه.