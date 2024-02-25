تنفيذ 15 قرار إزالة مخالفات بناء على أملاك الدولة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة

وقال المحافظ، خلال متابعته أعمال الإزالات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إنّه تم تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز الحامول على مساحة 22 قيراطاً، خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّه يجري تنفيذ حملات إزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتباراً من يوم 27 يناير الماضي وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة.