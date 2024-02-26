أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في رمضان.. استعد للصوم دون مضاعفات صحية

يُعدّ شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، لكنّ مرضى الضغط يواجهون بعض التحديات خلال هذا الشهر، خاصةً فيما يتعلق بنظامهم الغذائي.

في هذا التقرير، نُقدم لكم قائمة بالأطعمة الممنوعة لمرضى الضغط في رمضان، ونُقدم لكم بعض النصائح لتحسين صحتهم خلال هذا الشهر الفضيل.

الأطعمة الممنوعة لمرضى الضغط في رمضان

يعتبر مرض ضغط الدم من الأمراض الشائعة للغاية بين كثير من الناس، ووفقًا لمحمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، فأنّ مرضى الضغط يعانون أكثر وبصفة مستمرة في رمضان، بسبب الإسراف في تناول الكثير من الأكلات غير الصحية والحلويات.

والأطعمة الممنوعة لمرضى الضغط تتمثل في التالي:

- اللحوم المصنعة

بسبب أنه تكون بداخلها الكثير من المكونات الصحية والإكثار من وضع الملح بها، مما يؤثر على مرضى الضغط بصورة كبيرة.

- الصلصات والتوابل

يتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم.

- الأطعمة المعلبة

بها مستويات مرتفعة من الصوديوم، لا تناسب مريض الضغط.

- السكريات

الأطعمة المحلاة والحلويات، لأنها يضاف إليها العديد من الإضافات، وبها الكثير من السكر والزيوت المهدرجة.

ماذا يأكل مريض الضغط في رمضان؟

ووفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، فأن الأطعمة التي تناسب مريض ضغط الدم، من أبرزها:

- تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم مثل الخضراوات.

- تناول البروتينات القليلة والخالية من الدهون، ووفقًا لما أكده «عفيفي»، تناولها في حدود الكمية المسموحة على الفطار.

- تناول البقوليات، والحبوب الكاملة، لكن مع عدم الإكثار منها.

- تناول الألبان منخفضة الدسم.

- الإكثار من الفواكه والخضروات.

نصائح لمرضى الضغط في رمضان

وفقًا لأخصائي التغذية العلاجية، فيجب اتباع التالي:

- التقليل من تناول الملح الموجود في الطعام.

- تجنب الأكلات الحارة.

- تجنب المخللات.

- الابتعاد عن المعلبات بأنواعها.

- تناول كميات كبيرة من الماء.