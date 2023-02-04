«الصحة» تحذر مرضى الضغط من بعض أدوية البرد: تؤدي إلى انفجار الشرايين

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة إلى مرضى الضغط، بعد التساؤلات العديدة التي استقبلها الخط الساخن للوزارة 105 عن علاج نزلات البرد والأنفلونزا خلال فترة التقلبات الجوية، وحذرت «الصحة»، مرضى الضغط من الحصول على بعض أدوية لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا، مشيرة إلى أن هذه الوصفات الطبية تعمل على رفع ضغط الدم، لذلك يجب العودة إلى الطبيب المشرف.

سبب تحذير وزارة الصحة مرضى الضغط من علاج نزلات البرد

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن علاج نزلات البرد محظور على مرضى الضغط، مشيرا إلى أن مضاد الاحتقان يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وقد يصل الأمر إلى انفجار الشرايين.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العلاجات تؤخذ بواسطة الأطباء وليس الوصفات، ودور وزارة الصحة والسكان هو رفع التوعية المجتمعية للمواطنين تجاه الاستخدام الرشيد والأمن للعلاجات ليست فقط أصحاب الأمراض المزمنة لكن جميع المواطنين.

علاج نزلات البرد لمرضى الضغط

ومن جانبه قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، على مرضى الضغط الحصول على علاج لنزلات البرد بعيدا عن مضادات الاحتقان، لافتا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لابد من الإكثار من تناول السوائل والحصول على قسط كافٍ من الراحة، واستخدام بخاخ الأنف الملحي، وجهاز ترطيب الهواء في المنزل.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أنه على مرضى الضغط والسكري الحصول على خافض للحرارة والحصول على مضادات السعال، محذرا من تناول مجموعة البرد المنتشرة لأنها تؤثر سلبيا على الصحة العامة للمواطنين.