انطلاق البرنامج القومي لرعاية مرضى الضغط بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية تدشين البرنامج القومي لرعاية مرضى الضغط لغير المتخصصين، من خلال الشراكة بين جمعية الضغط المصرية ونقابة صيادلة القليوبية، تحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة.

ووفق بيان مديرية الصحة بالقليوبية شارك في الفعاليات الدكتور نصيف الحناوي عضو مجلس الشيوخ ونقباء وسط الدلتا، وهم: الدكتور مصطفي سلام نقيب صيادلة المنوفية، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، ولفيف من نقباء المهن الطبية بالمحافظة.

دعم قرارات القيادة السياسية

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ثم دقيقة حداد على أرواح أهالي فلسطين والتأكيد على كامل الدعم لقرارات القيادة السياسية لحماية السيادة المصرية والحفاظ على قضية ومقدرات شعبنا الفلسطيني.

البرنامج القومي لرعاية مرضى ضغط الدم

أوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية أن البرنامج القومي لرعاية مرضى ضغط الدم هو برنامج موجه لكل الفئات غير تخصص القلب برعاية الجمعية المصرية لضغط الدم تحت شعار اعرف رقمك حيث يهدف البرنامج لتوضيح آلية التعامل الأمثل مع مرضى الضغط من خلال الفئات غير المتخصصة ليتم التعامل والاحالة حفاظا على المريض.