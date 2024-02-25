«السفيرة عزيزة» يعرض فعاليات الدورة 72 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة dmc، تقريرًا خاصًا يرصد فعاليات حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثانية والسبعين الذي أقُيم بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

المهرجان إهداء لشهداء غزة

وذكر الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان، خلال التقرير، أن المهرجان الـ72 من أهم المهرجانات في الشرق الأوسط، وقدمنا هذا المهرجان كإهداء لشهداء غزة الذين راحوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي، ولبنان والسودان واليمن والعالم بأكمله.

وعبر الفنان جميل برسوم عن سعادته بفعاليات المهرجان وبالتكريم، موضحًا أن هذا المهرجان كان ينتظره منذ 3 سنوات، والأب بطرس دانيال رئيس المهرجان وعده بالتكريم وفقًا لأعماله.

وكشف الفنان ناجي سعد، عن سعادته بتكريمه في المهرجان، موضحًا أن الحضور والإشادة كانت بمثابة وسام على صدره، وأنه فخور بحضوره للمهرجان وأنه من بين الذين تم اختيارهم للحضور والتكريم في هذا الحفل.