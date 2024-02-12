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برنامج «السفيرة عزيزة» يكشف كواليس عودة عرض مسرحية أبناء ونيس

كتب:

منة شبانة
04:31 م | الإثنين 12 فبراير 2024
محمد صبحي

محمد صبحي

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، تقريرا تلفزيونيا من تقديم الإعلامية شرمندا دسوقي، حول كواليس عودة مسرحية «أبناء ونيس»، من داخل مدينة سمبل، حيث يقدم مجموعة من طلاب أحد المدارس العرض الأول للمسرحية.

عودة مسرحية أبناء ونيس

وخلال التقرير، قال الفنان محمد صبحي: «أنا فرحت من إن في مدرسة اهتمت إنها تقدم المسرحية دي في مسرحها، وأنا حضرت افتتاح المسرحية، وسعيد بالأطفال إنهم مؤمنين بالأفكار الموجودة في ونيس، وبعد العرض دعتهم يعرضوا مسرحية أبناء ونيس في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل».

أسرة ونيس

وتابع، «أنا سألت الأطفال أثناء بروفة المسرحية في مسرح مدينة سمبل، هل بتطبقوا كل اللي بتشوفوه في ونيس ده في حياتكم ولا لا؟، واكتشفت إنهم فعلًا بيحبوا أسرة ونيس ومتأثرين بيها».

وفي هذا السياق، قالت نورهان مخرجة مسرحية أبناء ونيس: «المسرحية الأولى ليا عزمت فيها الفنان محمد صبحي، وانبهر بالعرض، وشجعني إني أعمل عائلة ونيس، وأنا حبيت ده جدا لأني اتربيت عليها».

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بقلم منة شبانة