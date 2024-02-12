«السفيرة عزيزة» يعرض قصصا ملهمة لأزواج وزوجات يدعمون شركائهم في الحياة

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة»، للإعلاميتين شيرين عفت وسالي شاهين، المذاع على شاشة «dmc»، أزواج وزوجات تجمع بينهم علاقة رائعة وملهمة، تظهر في دعم الأزواج لزوجاتهم في نجاح عملهم الخاص.

قالت منى الطحان إحدى الزوجات، إنها تعرفت على زوجها أحمد الجبالي في كلية الصيدلة، وزوجها في كلية العلوم، وجمعهما مكان واحد يدرس فيه طلاب إعدادي صيدلة وطلاب كلية العلوم.

منتجات طبيعية صديقة للبيئة

أضافت: «أنا كنت بخلص ماجيستير الصيدلة في جامعة فيينا، وأحمد كان بيشتغل في الأمم المتحدة، كنت حابة مجال التجميل، وعملت كذا دبلومة في فيينا، واشتغلت في التجميل سنة 2004، ولما رجعت مصر، ابني كان في النوبة، وقالي اعملي صابون ليه علاقة بالطبيعة والتراث النوبي المصري، وكل الصابون من مواد طبيعية تمامًا صديقة للبيئة، وحاولت أضيف الصابون اللين والصابون المغربي بإضافات أخرى»

صناعة مستحضرات التجميل

تابع أدهم بهجت، أحد الأزواج: «أنا عرفت سارة توفيق زوجتي وهي عندها 14 سنة، ووقتها مكنش في أي فكرة عن مستقبلنا، خلصنا الجامعة واتجوزنا في 2017، وسنة 2020 سارة خدت بالها أن صناعة مستحضرات التجميل والمعطرات المنزلية، بتسبب مخلفات بتضر البيئة بشكل كبير، وهي كانت مهتمة بالتأثير البيئي، فقررت تعمل منتجات تجميل صديقة للبيئة».

وأكمل: «أنا لاقيت أن سارة كانت محتاجة مساعدة في شغلها، وده دوري المطلوب كزوج، ومساعدتي لها فرق فالشغل كتير، خصوصًا في الحسابات».