وزير الداخلية يصل تونس للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب

أجرى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، زيارة إلى الجمهورية التونسية، على رأس وفد أمني رفيع المستوى؛ للمُشاركة في أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمنعقدة حاليًا بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي، وزير الداخلية التونسي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والسفير المصري لدى الجمهورية التونسية.

تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومُتعدد الأطراف

أكّد وزير الداخلية، عقب وصوله، أهمية المُشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس، في ضوء تعاظم التحديات الأمنية، التي تواجه الدول العربية ، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومُتعدد الأطراف، فيما بين الأجهزة الأمنية العربية؛ لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة، والجرائم المنظمة بشتى أشكالها.

كما وجه الشكر لنظيره التونسي على ما لاقاه الوفد المصري من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضي التونسية، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الدخلية التونسية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمني العربي السنوي.