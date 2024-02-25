سبب مفاجئ وراء نقل رضا البحراوي للمستشفى.. مدير أعماله يكشف التفاصيل

كشف أحمد جلال، مدير أعمال الفنان رضا البحراوي، عن سبب تعرضه لأزمة صحية، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

السر وراء الأزمة الصحية لرضا البحراوي:

وعن الحالة الصحية لرضا البحراوي، أوضح «جلال» في تصريحات لـ «الوطن» أنه تعرض لوعكة صحية يوم أمس السبت قبل حفله الغنائي بساعتين، وتم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بنزلة شعبية حادة، بالإضافة إلى ارتفاع في ضغط الدم.

آخر تطورات الحالة الصحية لرضا البحراوي:

تابع أن «البحراوي» تلقى العلاج اللازم وخرج بالفعل من المستشفى وانتقل إلى منزله، على أن يستكمل التعليمات التي وضعها الطبيب المعالج، ويتلقى العلاج الخاص به، حتى يعود لمباشرة عمله في إحياء حفلاته في الأيام القادمة.

يذكر أن أحد أقارب رضا البحراوي شارك صورة له من داخل المستشفى، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، كشف من خلالها عن تعرضه لأزمة صحية، وعلق عليها متمنيًا الشفاء العاجل له.