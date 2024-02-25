سناء منصور: إشادات دولية بمشروع رأس الحكمة.. ومصر وجهة المستثمرين

أكدت الإعلامية سناء منصور، أنه تم خلال الحلقة الماضية تبسيط أهمية ومردود مشروع «رأس الحكمة» على المواطن المصري بشكل مباشر، مشددة على أن وكالات إعلام أجنبية تشيد بهذا المشروع الذي يعتبر أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وكالات الإعلام تشيد بمشروع رأس الحكمة

وشددت «منصور»، خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة»، المٌذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن من بين وكالات الإعلام الأجنبية التي أشادت بهذه الصفقة ومردودها على الاقتصاد المصري، بنك مورجان ستانلي الأمريكي الذي تحدث عن أن هذه الصفقة تمهد لإتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل يصل لأكثر من 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان.

انخفاض سعر الدولار

ونوهت بأن الوكالة تحدثت عن أن هذه التوقعات سيكون لها مردود وتجعل سعر الدولار في السوق الموازية ينخفض بشكل كبير ويؤدي لانخفاض الأسعار، موضحة أن أيضًا شبكة «بلومبرج» شددت على أن هذا المشروع يعد إنجازا كبيرا جدًا لمصر وينهي أزمة الصرف الأجنبي، كما أن وكالة «رويترز» تحدثت عن أن مشروع رأس الحكمة يعد واحدا من أكبر المشروعات الاستثمارية.

وتابعت: «جميع وكالات الأنباء تؤكد أن مصر هي الوجهة المفضلة للمستثمرين في ظل الاستقرار الحالي».