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نائب «التنسيقية»: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية كبيرة لمصر (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
11:51 ص | الأحد 25 فبراير 2024
الدكتور محمد عمارة

الدكتور محمد عمارة

قال الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مشروع رأس الحكمة الاستثماري استحواذ وليس بيع، مشيرًا إلى أنّه عبارة عن شراكة استثمارية.

منطقة رأس الحكمة

وعن أهمية منطقة رأس الحكمة، قال «عمارة»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «رأس الحكمة واحدة من أفضل الشواطئ على مستوى العالم، وموقعها فريد للغاية تقع ما بين العلمين ومطروح، والشراكة في تلك الصفقة بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تقسيمها بدفع 15 مليار دولار في البداية، وفي المرحلة الثانية 20 مليار دولار».

مشروع رأس الحكمة الاستثماري

وتابع: «تلك الصفقة الاستثمارية مهمة للغاية لأنّها ستوفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى صناعات مباشرة وغير مباشرة، وستنقل مصر نقلة نوعية في نوع السائح القادم إلى مصر»، مشيرًا إلى أنّ مصر لديها خطة تنمية مستدامة ووجهتنا هي مضاعفة الأعداد السياحية، من خلال جودة السائح، بحيث أن يكون لدية القدرة على توفير التعاملات المادية مع الجميع. 

 

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بقلم منتصر سليمان