«السياحة»: مصر تلقت دعوة للمشاركة بمنتدى سراييفو في أبريل المقبل

قال السفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، إن سفارة جمهورية مصر العربية في البوسنة والهرسك تلقت دعوة للمشاركة في منتدى سراييفو للسياحة، المقرر عقده في الفترة من 25-27 أبريل 2024، وذلك للترويج للوجهات السياحية المصرية المختلفة، موضحا أنه من المقرر أن يشارك في المعرض عدد من الهيئات الحكومية المعنية بالسياحة وشركات السياحة والطيران المختلفة.

وأضاف ثروت، خلال الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن السفارة المصرية بالبوسنة والهرسك طالبت ببحث إمكانية مشاركة شركات السياحة والفنادق والطيران المصرية، وكذا هيئة تنشيط السياحة في معرض منتدى سراييفو للسياحة.

سبل الدعاية للمقاصد السياحية المصرية

وأشار إلى أنه حال موافقة وزارة السياحة والآثار على المشاركة في منتدى سراييفو للسياحة فإن ذلك سيؤدي إلى ترتيب لقاء تنظيمي لبحث برنامج وسبل الدعاية للمقاصد السياحية المصرية خلال المنتدى، موضحا أن وزارة الخارجية طالبت باستطلاع رأي القطاع السياحي في المشاركة بمنتدى سراييفو، خاصة أنه لا توجد أي موانع سياسية من المشاركة.

رأي الفنادق المصرية

ومن جهته، طالب علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، من كل فنادق الجمهورية إبداء رأيها في المشاركة في منتدى سراييفو للسياحة وإرساله للغرفة خلال الأسبوع الجاري وذلك حتى يتسنى للغرفة إبلاغ هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار بالموقف من المشاركة بهذا المعرض.