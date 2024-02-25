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تخريج دفعة جديدة من فنيين السكة الحديد بعد إتمام دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية

كتب:

محمد مجدي
05:50 م | الأحد 25 فبراير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة، نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج للدفعة رقم 3 فنيين المؤهلين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد إتمام دورتهم التدريبية، وذلك بحضور اللواء أركان حرب خالد شوقي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة النقل.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من استقبال الدارسين مرورا بالتأهيل التخصصي علميا وانضباطيا ورياضيا وفقا لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة، وقدم الخريجون عرضا تضمن حلقة نقاشية تناولت عددا من أبرز المشروعات القومية المٌنفذة بواسطة وزارة النقل وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، أعقبها إعلان نتيجة الدورة.

وألقى اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير نظم الإعداد والتأهيل للطلبة والدارسين من الجهات المدنية وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية بما يؤهلهم لأداء مهامهم المستقبلية وفقاً للتطور المستمر الذي تشهده نظم التعليم الحديثة في كافة التخصصات.

وقدم المهندس محمد عامر عبد العزيز رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال كلمته الشكر للكلية العسكرية التكنولوجية لتدريب وتأهيل الخريجين وفقا لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مشيرا إلى أهمية الدورة التي تأتى تنفيذا للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري ليتواكب مع منظومة التحديث المتبعة بكافة قطاعات الهيئة.

واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من المتميزين وتفقد عدد من مشاريع التخرج التي أظهرت المستوى المتميز الذي وصل إليه الخريجون.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.