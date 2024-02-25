اقتصادي: قرارات الحكومة بشأن توفير السلع بأسعار مخفضة بشرة خير لانفراجة قريبة

علّق الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، على قرارات مجلس الوزراء، اليوم بشأن توفير بعض السلع بأسعار مخفضة، وخدمات للمواطنين، والإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، وتوفير التمويل المطلوب للسلع الاستراتيجية والأدوية، موضحًا أنّ ذلك استكمالا للأخبار المبشرة، التي نشهدها خلال الأيام الماضية.

رد فعل توقيع على مشروع تطوير «رأس الحكمة»

وأوضح «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن قرارات مجلس الوزراء، ردًا واستجابة فعلية لتوقيع مشروع تطوير «رأس الحكمة»، مشددًا على أن قرارات اليوم بشرة خير لتوافر السلع الأساسية قبل رمضان، وانفراجة قريبًا.

وأشار إلى أنّ الجهود المبذولة بدأت في إنتاج ثمارها، لتشمل باقي القطاعات في الاقتصاد المصري.

انفراجة قريبة

وشدد على أنه بهذه القرارات سيكون هناك انفراجة قريبًا؛ لتوافر السلع الأساسية، التي سيكون لها تأثيرًا بشكل كبير لزيادة المعروض، والسيطرة على معدل التضخم، وهو من أهم الأولويات التي تهم المواطن، إذ أنه سيكون هناك سيطرة على أسعار السلع وزيادة المعروض منها.

ضخ المزيد من السلع الأساسية

واختتم بالإشارة إلى أنه في الفترة المقبلة، سنشهد ضخ مزيد من السلع الأساسية، من خلال المنافذ الحكومية ومنافذ «أهلًا رمضان».