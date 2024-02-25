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وزير التموين يفتتح هايبر ماركت «بنده» بالمعادي غدا.. تخفيضات تصل لـ30%

كتب:

أحمد فوزي
04:30 م | الأحد 25 فبراير 2024
الدكتور علي المصيلحي

الدكتور علي المصيلحي

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا، هايبر ماركت بنده بالمعادي، والذي يأتي على مساحة 4 آلاف متر باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه لتوفير مئات فرص العمل.

ويعرض السلع بتخفيضات 30%، ما يسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة أمام سكان منطقة المعادي ومحيطها، والذي يتوافق مع توجه الدولة نحو الحد من غلاء الأسعار والتخفيف من أعباء المعيشة، علما بأن الهايبر يتبع لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة.

جولة تفقدية بمعرض أهلا رمضان العمرانية 

ويعقب ذلك قيام قيادات الوزارة بجولة تفقدية لمعرض أهلاً رمضان بحي العمرانية في الجيزة، والذي جرى افتتاحه أمس بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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بقلم أحمد فوزي