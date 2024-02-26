هيكشف أدق تفاصيلك.. تحذير من قمر صناعي متطور تطلقه شركة أمريكية

سنوات قليلة تشهد تطورا تكنولوجيا فائقا في كل المجالات وصل بالطبع للفضاء؛ حيث من المقرر إطلاق القمر الصناعي المعروف بـ«الأخ الأكبر» المزود بتقنيات عالية الدقة في عام 2025، ومن هناك يستطيع هذا القمر تقريب ملامح أي شخص في أي مكان من الفضاء؛ وهو ما أثار قلق خبراء الخصوصية الذين قالوا إنه يجب على الناس بالتأكيد الشعور بالقلق، وفق موقع «ديلي ميل».

قمر صناعي يخترق خصوصيتك

وبسبب القدرات الفائقة التي يتمتع بها القمر الصناعي «الأخ الأكبر»، حذر خبراء الخصوصية من قدرته على التجسس، ومراقبة كل خطوة تقوم بها بعد إطلاقه في عام 2025؛ إذ يتميز القمر الصناعي، الذي أنشأته شركة Albedo الناشئة، بجودة عالية جدًا، بحيث تمكنه من تكبير الأشخاص أو لوحات الترخيص من الفضاء، وهو سبب مخاوف الناس.

رد غير مقنع من الشركة على الشكوك

وبعد الشكوك المتزايدة حول القمر الصناعي الجديد، نفت شركة «ألبيدو» ما يدور من شكوك حول «الأخ الأكبر»، من خلال تصريحات غير واضحة، بأن القمر الصناعي لن يحتوي على برنامج للتعرف على الوجه، لكنهم لم يذكروا أنه سيمتنع عن تصوير الأشخاص أو حماية خصوصيتهم، ووقَّعت «ألبيدو» عقدين منفصلين بقيمة مليون دولار مع القوات الجوية الأمريكية والمركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية لمساعدة الحكومة على مراقبة التهديدات المحتملة للأمن القومي الأمريكي، وخلال الشهر الماضي جمعت الشركة 35 مليون دولار لتسويق قمرها الصناعي ذو المدار الأرضي المنخفض جدًا، بالإضافة إلى 48 مليون دولار جمعتها في سبتمبر 2022.

تباين الآراء حول القمر الصناعي

وقال توفر حداد، المؤسس المشارك لشركة ألبيدو، إنه وفريقه يأملون في الحصول في نهاية المطاف على أسطول مكون من 24 مركبة فضائية.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» قالت جنيفر لينش، المستشارة العامة لمؤسسة الحدود الإلكترونية، إن القمر الصناعي الجديد كاميرا عملاقة في السماء يمكن لأي حكومة استخدامها في أي وقت دون علمنا، لذلك يجب علينا بالتأكيد أن نشعر بالقلق.

وأضاف جوناثان سي ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد قائلًا، إن القمر الصناعي الجديد يأخذنا خطوة واحدة أقرب إلى عالم الأخ الأكبر الذي يراقب أشقاءه ومن هنا اشتق الاسم.

معلومات عن شركة ألبيدو

تأسست شركة Albedo في عام 2020.

بدأت في بناء أقمارها الصناعية في العام التالي باستخدام تقنيتها القريبة.

عملت الشركة بناءً على موافقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

بموجب توجيهات ترامب الجديدة، سُمح للأقمار الصناعية بتتبع الأجسام في الفضاء بحجم 10 سنتيمترات تقريبًا، لكن أقمار الشركة ستحلق في مسافة اقرب من المعتادة.

ستقوم أقمار الشركة الصناعية بإنشاء صور يبلغ قطرها 10 سنتيمترات فقط، باستخدام مرايا تلسكوبية مصقولة بحجم 1/1000 من حجم شعرة الإنسان.