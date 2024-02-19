مخاوف من اصطدام قمر صناعي أوروبي بالأرض.. هل يسقط على رأس أحد؟

يستعد قمر صناعي أوروبي أطلق عام 1995 إلى الاصطدام بالأرض بعد أن انتهى عمره الافتراضي، وفُقد الاتصال به في يوليو عام 2011، وظل هائمًا في الفضاء الخارجي طوال السنوات الماضية، ليعلن مركز الفلك الدولي، اصطدامه بالأرض يوم الأربعاء المقبل.

القمر الصناعي الأوروبي يسمى ERS-2، وكان يستخدم لأغراض الاستشعار عن بعد، وبعد انتهاء عمره الافتراضي وفقدان الاتصال به، قامت وكالة الفضاء الأوروبية بتخفيض مداره لتجنب اصطدامه بالأقمار الصناعية الأخرى، عن طريق استخدام الوقود المتبقي به، وتم تخفيض مداره من ارتفاع 785 كلم، إلى 573 كلم.

غير محدد مكان سقوطه

وبحسب مركز الفلك الدولي، سيكون سقوط القمر الصناعي الأربعاء المقبل 21 فبراير، الساعة 02:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وأكد المركز أنه غير محدد حتى الآن معرفة مكان سقوطه، حتى قبل سقوطه بساعتين، لكن هل يمكن أن يسبب سقوط القمر الصناعي أضرارًا؟

احتمالية سقوط القمر الصناعي على شخص ما

وكالة ناسا الفضائية، أعلنت أن احتمال واحد من 2500 أن يهبط على رأس شخص ما في العالم، كما تتوقع وكالة الفضاء الأوروبية أن القمر الصناعي الأوروبي سيدخل إلى الغلاف الجوي في الساعات الأولى بعد منتصف ليل الثلاثاء.

وأضافت وكالة الفضاء الأوروبية، أنه مع اقتراب القمر الصناعي من الأرض، ودخوله الغلاف الجوي، سينقسم إلى أجزاء، ثم يحترق معظمها، مؤكدة أن المخاطر المرتبطة بعودة القمر الصناعي منخفضة للغاية.