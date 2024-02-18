ابتكار أول قمر صناعي خشبي في العالم.. صديق للبيئة ويحمي غلاف الأرض

أثارت إحدى المركبات الفضائية، جدلا واسعا، خاصة أنها مصنوعة من الخشب، ما طرح سؤالا؛ هل يمكن لمركبة فضائية من الخشب أن تغزو الفضاء؟، إلا أن العلماء اليابانيون أجابوا بابتكار أول قمر صناعي خشبي في العالم، وذلك لمحاربة التلوث الموجود في الفضاء.

أول قمر صناعي خشبي في العالم

مسبار «لينجوسات» الخاص بأول قمر صناعي خشبي في العالم، تم بنائه من خشب ماجنوليا، وذلك بعد ما وجد أنه مستقر ومقاوم للتشقق، نتيجة تجربته في إحدى المحطات الفضائية الدولية، ووفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» فإنه يجري الآن وضع اللمسات النهائية لإطلاقة على صاروخ أمريكي، في الصيف المقبل.

استخدم بعض الباحثين في جامعة كيوتو، قطع الأشجار في بناء القمر الصناعي الخشبي، وذلك من أجل اختبار فكرة استخدام مواد قابلة للتحلل، لاستخدامها كبدائل صديقة للبيئة بدلا من المعادن التي تصنع منها الأقمار الصناعية حاليا، خاصة بعد التحذير من احتراقها وتحويلها إلى جزيئات صغيرة من الألومنيوم.

ماذا يحدث عند دخول الأقمار الصناعية إلى الأرض

ووفق الصحيفة، فإن تاكاو دوى، أحد رواد الفضاء اليابانيين، ومهندس الفضاء الجوي بجامعة كيوتو، قد حذر من أن جميع الأقمار الصناعية التي تدخل الغلاف الجوي للأرض، تحترق وتنتج جزيئات صغيرة من الألومنيوم، ستطفو في الغلاف الجوي لعدة سنوات، وهو ما يؤثر على بيئة الأرض.

ولاستخدام الخشب، في إطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم، أنشأ الباحثون مشروعا لتقييم أنواع الخشب التي يمكن استخدامها وقياس مدى قدرتها على تحمل قسوة الإطلاق الفضائي والرحلات الطويلة حول الكرة الأرضية، وأجريت العديد من الاختبارات الأولى للأخشاب والتي تبين أنها لم تتعرض لأي تغيرات قابلة للقياس في الكتلة أو علامات التحلل أو التلف.

استخدام الخشب في الأقمار الصناعية أذهل العلماء

بعد إجراء الاختبارات الأولية للخشب، أذهلت النتائج العلماء: «لقد أذهلتنا قدرة الخشب على تحمل هذه الظروف» وفق رئيس المشروع، كوجي موراتا، مشيراً إلى أنه تم إرسال العينات إلى محطة الفضاء الدولية، والتي خضعت إلى تجارب لما يقرب من عام قبل إعادتها إلى الأرض.

حينما لم تظهر سوى علامات قليلة من الضرر على العينات المرسلة إلى محطة الفضاء الدولية، لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم، فيما أكد رئيس المشروع أنه لا يوجد أكسجين في الفضاء يمكن أن يتسبب في احتراق الأخشاب، ولا توجد كائنات حية تسبب تعفنه.