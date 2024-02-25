طريقة حشوة القطايف بجوز الهند.. مش هتعرف تفرق بينها وبين الجاهزة

القطايف تُعد من الأطباق الأساسية في السفرة الرمضانية، خاصة التي تكون محشية بجوز الهند أو المكسرات، نظرا لمذاقها اللذيذ، ما يجعل الكثير من ربات البيوت تبحثن عن طريقة إعدادها هشة ومقرمشة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة حشوة القطايف بجوز الهند.

خطوات سهلة وبسيطة يمكن من خلال عمل طريقة حشوة القطايف بجوز الهند على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يُعرض على قناة «سي بي سي سفرة» والتي جاءت التالي:

- قطايف العدد حسب الرغبة

أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور

ربع كوب من الحليب المركز المحلى.

زيت للقلي.

طريقة تحضير حشوة جوز الهند

- يوضع جوز الهند في وعاء ويضاف له الحليب المكثف المحلى ويقلب جيدا

- يتم وضع الحشو في القطايف وبعد ذلك تغلق الأطراف جيداً.

- تكرار الخطوات حتى ننتهي من كمية القطايف كاملة.

- يتم وضع القطايف في الزيت لقليها وبعد ذلك يرش جوز الهند المبشور عليها.

طريقة عمل القطايف بالمكسرات

الدقيق والسميد الناعم

مسحوق الخبز أو الخميرة

رشة سكر لتنشيط الخميرة

قشطة

فستق للتزيين

طريقة عمل القطايف بالكاسترد

قطايف مقلية

حشوة كاسترد

3 صفار بيض

نصف كوب لبن

نشا

رشة جنزبيل مطحون

قرفة

فسدق مجروش للوجه

تحضير عجينة القطايف

2 ونصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة سكر

2 كوب ماء

رشة ملح

زيت للدهن

الحشوجوز هند

فول سوداني

زبيب

زيت للقلي

شربات

مكونات شراب السكر الخاص بالقطايف

- 2 كوب سكر.

- كوب ماء.

- عصير الليمون.