طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات.. مش هتعرف تفرق بينهم

القطايف تعد من الحلويات الأساسية في شهر رمضان المبارك، فهى الطبق الرئيسي على الموائد بعد تناول الإفطار نظرا لمذاقها اللذيذ، حيث تحرص العديد من الأمهات على عملها في المنزل بأصنافها المختلفة ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، حيث جاءت المقادير كالتالي:

2 ونصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة سكر

2 كوب ماء

رشة ملح

زيت للدهن

الحشوجوز هند

فول سوداني

زبيب

زيت للقلي

شربات

طريقة التحضير

- نضرب الدقيق مع الخميرة والماء والسكر والبيكنج بودر في الخلاط.

- يًقلب الخليط ويُغطى ويترك حتى يتخمر.

- يتم دهن الطاسة بالزيت.

- يُقلب الخليط مع بعض.

- يُصب نحو 2 ملعقة كبيرة من العجينة على الطاسة.

طريقة عمل العجينة بدون خميرة

2 كوب دقيق

نصف كوب سميد

ربع كوب حليب بودرة

2 معلقة كبيرة سكر

1 معلقة كبيرة بيكينج باودر

3 أكواب ماء

مكونات شراب السكر الخاص بالقطايف

- 2 كوب سكر.

- كوب ماء.

- عصير الليمون.

طريقة تحضير شراب السكر

- نضع السكر على الماء ويرفع على النار.

- يقلب الخليط جيدا حتى يذوب السكر تمامًا.

- نضيف عصير الليمون، ونتركه يغلي حتى نحصل على قوام متجانس.

طريقة عمل القطايف المحشية بالمكسرات

- بندق مجروش أو لوز.

- جوز الهند.

- زبيب.

طريقة التحضير

- في البداية يتم تحضير القطايف بالمكسرات ونغلقها بالضغط على أطرافها.

- يتم وضعها في الزيت بعد الانتهاء من الحشو.

- نرفع القطايف من على النار بعد وصولها إلى اللون الذهبي.