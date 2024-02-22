طريقة عمل القطايف بالمكسرات «بـ3 مكونات فقط» (صور)

القطايف من الحلويات التي يشتهر بها رمضان، والتي تعد طريقة تحضيرها واحدة من الأساسيات، ولا يمكن الاستغناء عنها على السفرة الرمضانية طوال الشهر، لذا نستعرض طريقة عمل القطايف بالمكسرات بالصور والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي..

طريقة عمل القطايف بالمكسرات بالصور

تعتبر وصفة تحضير القطايف بالمكسرات، من الوصفات التي يشتهر بها شهر رمضان، ويمكن معرفة مكونات القطايف بالمكسرات فيما يلي:

مكونات وصفة القطايف بالمكسرات

- ½ كيلو قطايف‏.

- ½ كيلو جوز مفروم‏.

- ¼ كيلو زبيب‏.

- 1 معلقة كبيرة زبدة‏.

- معلقة كبيرة سكر‏.

- معلقة صغيرة قرفة مطحونة‏.

- زيت للقلي.

عمل الشربات

- 2 كوب سكر‏.

- معلقة كبيرة عصير ليمون.

وصفة عمل القطايف بالمكسرات

- اخلطي الجوز مع الزبيب في طبق وأضيفي السكر والقرفة المطحونة.

- اضيفي الزبدة وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس.

- احشي القطايف بالحشوة.

تحضير الشربات

- في قدر صغيرة على النار اسكبي الماء.

- اضيفي السكر.

- تترك المكونات حتى تمام الغليان ويتم إضافة الليمون لها.

- يسخن الزيت في مقلاة على النار.

- يقلى حبات القطايف في النار حتى يتم تحميرها.

- يتم نقلها إلى الشربات البارد ويتم تقديمها ساخنة.

مقادير عجينة القطايف

- 2 كوب دقيق.

- ملعقة كبيرة حبيبات السكر.

- ملعقة كبيرة حليب مجفف.

- ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- ½ ملعقة صغيرة مسحوق الخبز.

- ⅛ ملح ملعقة صغيرة.

- ¾ كوب ماء دافئ.

تحضير القطايف

- وضع الدقيق في أناء عميق ثم نقوم بإضافة السكر مع التقليب الجيد.

- إضافة الملح والخمير إلى الخليط مع التقليب.

- بإضافة المياه والحليب المجفف مع التقليب جيداً حتى يصبح الخليط متجانس وسميك إلى حد ما.

- نترك الخليط مغطى لمدة ساعة حتى يخمر جيداً.

- نجهز طاسة و يتم وضعها على نار عالية .

- بمجرد وضع القطايف نقوم بخفض النار نجعلها متوسطة، حتى لا تحترق من أسفل و تبقى غير مكتملة النضج .

- يوضع مقدار «كبشة» من خليط القطايف في الطاسة على النار.

- تحمر القطايف من جهة واحدة.

- تكرر العملية حتى تنتهى العجين كلها.

- تترك القطايف حتى تبرد تمامًا.

-حشو القطايف بالمكسرات .

- خلط كل المكسرات سويا.

- وضع معلقة صغيرة من المكسرات داخل القطايف .

- نضع الزيت على النار ونتركه حتى يسخن جيدا.

- توضع القطايف في الزيت.

- عند خروج القطايف من الزيت يتم وضعها في الشربات.