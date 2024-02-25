أول رد من رضا البحراوي بعد نقله للمستشفى

تعرض الفنان رضا البحراوي لوعكة صحية مفاجئة، أدّت إلى نقله إلى أحد المستشفيات، خلال الساعات القليلة الماضية.

سبب مفاجئ وراء أزمة رضا البحراوي الصحية

أوضح رضا البحراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تعرض لدور برد شديد بسبب تغير الجو المفاجئ، بالإضافة إلى بعض الإرهاق، بسبب ضغوطات الحفلات، التي أحياها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف «البحراوي» أنه لم يستطع أن يرفض أي فرح، حرصًا منه على عدم كسر فرحة العروسين الذين يريدون أن يكون موجودًا بينهم.

موعد عودة رضا البحراوي للحفلات:

أكد رضا البحراوي، أنه خرج من المستشفى بعد ساعات قليلة من دخوله، وهو حاليًا متواجد في منزله، وتحسن بشكل كبير، ومن المقرر أن يعود لعمله مرة أخرى خلال اليومين المقبلين.

ووجّه «البحراوي» الشكر للجمهور الذي فوجئ بحبهم الشديد له، وحرصوا على السؤال عنه بشأن حالته الصحية، لذلك فهو يطمئنهم بأنه بخير.