انخفاض كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مختلف محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية تراجعاً كبيراً، حيث شهد تراجعاً بقيمة 20 جنيهاً دفعة واحدة، ويأتي هذا التراجع استمراراً للتراجع الذي شهده الذهب خلال التعاملات الصباحية بقيمة 30 جنيهاً أخرى، ليصل إجمالي الانخفاض اليوم لعيار 21 هو 50 جنيهاً في الجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية وسجل 4046 جنيهاً للشراء، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات المسائية، وسجل 3540 جنيهاً للشراء، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات المسائية وسجل 3034 جنيهاً للشراء، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية وسجل 28320 جنيهاً للشراء، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.