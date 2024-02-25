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أسعار الذهب اليوم بمصر.. تراجع مستمر في عيار 21

كتب:

حسن عثمان
10:12 ص | الأحد 25 فبراير 2024
أسعار الذهب

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم، تراجعا مستمرا، إذ بلغ عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية 3000 جنيه للجرام، فيما بلغ عيار 24 حوالي 3428 جنيها، وفقا للبيانات الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر لعيار 18 نحو 2571 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الشراء نحو 2485 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24 

وسجل الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا، إذ بلغ سعر الجرام  3428 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الشراء حوالي 3314 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 24 ألف جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء 23 ألف و200 جنيه.

 

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