حملة مكبرة تسفر عن إزالة 13 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بأسوان

شنت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في المرحلة الثانية من الموجة 22 أسفرت عن تنفيذ 13 قرار إزالة، منها 3 قرارات إزالة إدارية و10 حالات إزالة فورية، بمجموع مساحة تبلغ 5550 مترًا مربعًا.

وقاد الحملة عددًا من المسؤولين، من ضمنهم نواب رئيس المدينة ورئاسة حي جنوب المدينة، بالإضافة إلى الفنيين المختصين والمعدات الثقيلة.

تنفيذ الحملة بحضور قيادات الأمن

وقدمت الجهات الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن ومأمور قسم أول أسوان والحماية المدنية وقوات الأمن الدعم اللازم لتنفيذ الحملة.

زيارة تفقدية لمحافظ أسوان لمتابعة خدمات المنظومة الصحية

من جهة أخرى تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة طب أسرة الخزان غرب، وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وكان برفقته الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع الهيئة بأسوان.

وتقدم وحدة طب أسرة الخزان غرب، الخدمات الصحية لحوالي 18 ألفًا و500 مواطن، وتضم محافظة أسوان العديد من الوحدات الصحية والعيادات المختلفة، التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين في مجال الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الجولة، شهد اللواء أشرف عطية العيادات المختلفة والصيدليات، للوقوف على آلية العمل والخدمات المقدمة، واستمع إلى شرح من الدكتورة آمال حسن، مدير الوحدة الصحية.

وتأتي الزيارة في إطار الاستعدادات لتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الرعاية الصحية في المحافظة.