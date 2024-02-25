القبض على صاحب مكتب سيارات يتاجر في النقد الأجنبي بالوراق

ألقت مباحث الوراق، القبض على صاحب مكتب لتأجير السيارات لتجارته بالنقد الأجنبي في السوق الموازية، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارا من المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق يفيد فيه بالقبض على باسم خ، 28 سنة، صاحب مكتب لتأجير السيارات بدائرة القسم وبحوزته 3650 دولارا أمريكيا.

وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق الموازية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.