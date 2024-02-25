عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: علينا التسويق لنجاحات الحكومة في الاستثمار

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، شهد مناقشات حول الاستثمار ومشروع تطوير منطقة رأس الحكمة ما أثلج الصدور، لافتاً إلى أنَّ المعلومات التي تم طرحها كانت واضحة وشاملة وقت عرضها، ولا لبث فيها.

مشروع تطوير رأس الحكمة

وأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه خلال الاجتماع مع رئاسة الوزراء، طالب الحضور بالإعلان عن المعلومات التي جرى عرضها في كل ربوع مصر، موضحًا: «لابد أن يعلم كل مواطني مصر ماذا يتم وألا يقتصر الأمر على مجموعة من الصفوة والمختصين، لأن مشروع تطوير رأس الحكمة والاستثمارات أمر يهم كل المواطنين».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «الموضوع غاية في الأهمية، ولابد من التسويق له عبر الأحزاب والجمعيات الأهلية ومجلس النواب، مثلما نجحت مبادرة حكاية وطن في عرض الإنجازات التي تمت على مدار السنوات الماضية ووثقت بشكل حقيقي ومنضبط».

135 توصية خرجت بها جلسات الحوار الوطني

وأكد أنه بالنسبة إلى مخرجات الحوار الوطني، هناك لجنة التنسيق لمتابعة تنفيذ التوصيات مع الحكومة، بعدد 135 توصية خرجت بها جلسات الحوار الوطني في دورته الأولى، في المحاور الثلاثة، الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.

وتابع: «هناك برنامج قوي للحكومة وخطط للاستفادة من التوصيات، وتم تشكيل لجنة مشتركة للاجتماع على وجه السرعة لتفعيل كافة التوصيات».