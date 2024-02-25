«الحوار الوطني» يكشف جدول أعمال الحوار الاقتصادي

كشف الحوار الوطني، جدول أعمال المحور الاقتصادي، والتي تنطلق غدا الاثنين، بحضور ممثلي الحكومة، مؤكدا أن تلك الجلسات تأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصا الاقتصادية.

وتابع الحوار الوطني: «استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنطلق غداً الاثنين، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية»:

التضخم وغلاء الأسعار - الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - العدالة الاجتماعية.